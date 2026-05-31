Ascolti tv sabato 30 maggio | Tutti i sogni ancora in volo Gigi D’Alessio Sapiens

Ascolti tv sabato 30 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 30 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Tutti i sogni ancora in volo. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Continuavano a chiamarlo Trinità. Su Canale 5 Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli. Su Italia 1 Belle e Sebastien – L’avventura continua. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 30 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 30 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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