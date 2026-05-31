Ascolti TV | Sabato 30 Maggio 2026 D’Alessio al Maradona vince col 16.9% vs Ranieri in replica 13.2%

Da davidemaggio.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, sabato 30 maggio 2026, su Rai1 la replica di Tutti i Sogni Ancora in Volo intrattiene 1.559.000 spettatori pari al 13.2% dalle 21:53 alle 00:16. Su Canale5 Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli incolla davanti al video 1.963.000 spettatori con uno share del 16.9% dalle 21:54 alle 00:22. Su Rai2 Omicidio a Les Saintes è la scelta di 726.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Belle & Sebastien – L’avventura continua  raduna 635.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 602.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 .continuavano a chiamarlo Trinità totalizza 956.000 spettatori (7.3%). Su La7 In Altre Parole  conquista 819. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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