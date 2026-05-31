Gigi D' Alessio batte Massimo Ranieri Boom continuavano a chiamarlo Trinità

Da iltempo.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ascolti del sabato televisivo vedono, su Rai1, la replica di Tutti i Sogni Ancora in Volo segnare una media di 1.559.000 spettatori pari al 13.2%, mentre su Canale5 Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli conquista una media di 1.963.000 spettatori con uno share del 16.9% (Aftershow a 855.000 e il 15.4%). Su Rai2 Omicidio a Les Saintes è seguito da 726.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Belle & Sebastien – L'avventura continua diverte 635.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ottiene 602.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 .continuavano a chiamarlo Trinità vola a 956.000 spettatori (7.3%). Su La7 In Altre Parole conquista 819. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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