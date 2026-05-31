Nella serata del 30 maggio, Gigi D’Alessio ha superato Massimo Ranieri negli ascolti televisivi. I dati indicano che il cantante ha ottenuto il maggior numero di spettatori rispetto al collega in programmazione musicale. La serata ha visto una competizione tra due artisti noti, con D’Alessio che ha conquistato la preferenza del pubblico televisivo. Non sono stati forniti dettagli sui numeri specifici o sui programmi trasmessi.

Gliascolti tvdel 30 maggio ufficializzano l’arrivo dell’estate con le repliche in prima serata e con i nuovi programmi nel daytime che non partono bene. In prime time tra il concerto di Massimo Ranieri su Rai1 e quello di Gigi D’Alessio il pubblico ha scelto quest’ultimo. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Gigi D’Alessio batte Massimo Ranieri: serata a colpi di musica

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