Stasera su Rete 4 in prima serata prosegue la saga di Trinità e Bambino tra cazzotti e fagioli con Continuavano a chiamarlo Trinità. Un altro sabato all'insegna di cazzotti, fagioli e risate su Rete 4, che stasera, sabato 30 maggio, ripropone la visione di Continuavano a chiamarlo Trinità, seguito dello spaghetti western Lo chiamavano Trinità che continua a riproporre le pazze avventure dei fratelli Trinità e Bambino. Scritto e diretto da E.B. Clucher., pseudonimo di Enzo Barboni, il classico inossidabile continua a divertire generazioni di telespettatori dopo essere stato campione d'incassi assoluto nella stagione cinematografica 1971-72. Bud Spencer e Terence Hill consolidano ulteriormente la loro collaborazione grazie a una incredibile sintonia sul set e a qualche piccolo retroscena come quello che stiamo per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Continuavano a chiamarlo Trinità: il mistero dei "finti frati" e veri lottatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Truffa, i finti carabinieri fermati da quelli veriDue uomini si sono presentati come carabinieri in uniforme e hanno detto a una donna che il marito era stato arrestato e che servivano soldi per...

Finti finanzieri e (veri ex) carabinieri rapinavano cooperative sociali: 7 misure cautelariSette persone sono state colpite da misure cautelari nel corso di un’operazione che ha smantellato un gruppo che si spacciava per finanzieri e ex...

Temi più discussi: ...continuavano a chiamarlo Trinità; Promo: ...Continuavano a chiamarlo Trinità Video; Lo chiamavano Trinità in tv: l'ispirazione per il nome del personaggio, dove è stato girato; Lo chiamavano Trinità: 5 curiosità che forse non conoscevi sul cult con Bud Spencer e Terence Hill.

Molto arguta! È impressionante la quantità di backlash che rimedia in tempi ravvicinati, pare proprio che soccomba alle sberle di Terence Hill in Continuavano a chiamarlo Trinità... x.com

Lo chiamavano Trinità in tv: l'ispirazione per il nome del personaggio, dove è stato giratoIl film ha avuto due sequel, entrambi diretti da E.B. Clucher: ...continuavano a chiamarlo Trinità (1971) e Trinità & Bambino...e adesso tocca a noi! (1995, senza Bud Spencer e Terence Hill). Nel ... corriere.it

Lo chiamavano Trinità: tutto quello che c’è da sapere sul filmLo chiamavano Trinità: trama, cast e streaming del film in onda stasera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Tutte le info ... tpi.it