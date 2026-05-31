Giappone | Koizumi respinge le accuse di Pechino sulla difesa militare

Notizia in breve

Il governo giapponese ha respinto le accuse di Pechino riguardo al potenziamento militare, sostenendo che le attività sono mirate a migliorare la difesa e la sicurezza nazionale. La questione è al centro di un dibattito internazionale, con alcuni che temono un'escalation militare. Il governo ha ribadito che le misure sono proporzionate e necessarie per rispondere alle minacce alla sicurezza del paese. La discussione si concentra su come il Giappone possa rafforzare le proprie capacità senza essere percepito come aggressivo.