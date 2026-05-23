La difesa di Stasi respinge le accuse di Stefania Cappa | ‘Istigazione? Una bufala vergognosa’

L'avvocato di Alberto Stasi ha definito “una bufala vergognosa” le accuse di istigazione avanzate da Stefania Cappa. La difesa ha respinto fermamente le accuse, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La notizia riguarda il caso Garlasco, in cui Stasi è coinvolto.

Una smentita secca, un clima già saturo, un caso che non smette mai di far rumore: attorno a Garlasco torna il brusio dei corridoi giudiziari, tra accuse, controaccuse e nuove carte pronte a entrare in scena. “Non ho mai parlato con un testimone, mai incontrato un testimone, mai interloquito con l’ex maresciallo Marchetto”. L’avvocato Antonio De Rensis lo ripete con voce ferma. Difende Alberto Stasi e respinge così la denuncia di Stefania Cappa, che ha presentato una querela contro il legale e un inviato de Le Iene. Nel mirino, secondo quanto trapela, ci sarebbe l’ipotesi di istigazione. De Rensis la definisce una “bufala vergognosa”. Parole che non cercano sfumature. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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