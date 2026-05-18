Tre sub finlandesi sono stati incaricati di recuperare i corpi delle quattro vittime italiane decedute alle Maldive. I nomi dei tre specialisti sono Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. La loro presenza si inserisce nelle operazioni di recupero che si sono svolte nelle acque dell’arcipelago. Le autorità locali hanno affidato loro questo compito, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità delle operazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità italiane.

Non sono ancora stati recuperati i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, i quattro dispersi durante un’immersione nelle Maldive. Delle operazioni di soccorso si è incaricata la fondazione Dan Europe. Sono i sub finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist i soccorritori che esploreranno i fondali per riportare a galla le salme degli italiani. I 3 sub in arrivo dalla Finlandia Il recupero degli italiani affidato a Dan Europe I corpi ritrovati nella grotta delle Maldive I 3 sub in arrivo dalla Finlandia Il team operativo di Dan Europe alle Maldive è una delle squadra d’élite della fondazione, composta da sub con esperienza in situazioni estreme. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sub italiani morti alle Maldive, chi sono i tre finalndesi scelti per recuperare i corpi delle 4 vittime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chi è il sommozzatore morto alle Maldive per recuperare i corpi degli italiani

Sullo stesso argomento

Italiani morti alle Maldive, arrivati tre sub esperti finlandesi: «Presto l’immersione per recuperare i quattro corpi» – La direttaRiprenderanno nelle prossime ore le operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei quattro cittadini italiani – Monica Montefalcone, Giorgia...

Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani: chi sono le vittime(Adnkronos) – Tragedia alle Maldive dove cinque italiani sono morti in seguito a un incidente avvenuto durante un'immersione subacquea.

Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, una donna e due uomini: sono loro i tre sub specialisti di Dan Europe che hanno individuato i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive #ANSA x.com

Sono stati trovati i corpi di tutti i sub italiani morti alle MaldiveUno era stato recuperato poco dopo l'incidente; anche gli altri quattro sono stati trovati a circa 60 metri di profondità ... ilpost.it

Maldive, individuati i 4 corpi dei sub italiani. Oggi rimpatriata salma di Benedetti. LIVESono stati individuati i corpi dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell'a ... tg24.sky.it

Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit