Stasera si terrà una manifestazione allo stadio di Terranuova Bracciolini dedicata a Gianni e Giulia, con l’obiettivo di ricordare le vittime dell’incidente sull’A1. L’evento si svolgerà nel Palazzetto dello Sport e vedrà la partecipazione di numerosi presenti, tra cui familiari, amici e rappresentanti delle autorità locali. La serata prevede interventi e momenti di commemorazione per onorare la memoria delle persone coinvolte.

Sarà il Palazzetto dello Sport di Terranuova Bracciolini a ospitare questa sera, a partire dalle ore 21, l’apertura ufficiale del " Valdarno Winter Game 2026 ", prima edizione del memorial dedicato a Giulia Santoni e Gianni Trappolini, operatori della Misericordia di Terranuova Bracciolini scomparsi nell’agosto 2025 mentre erano in servizio in ambulanza. La serata inaugurale, preceduta alle ore 20.30 dalla presentazione dei calendari dei tornei in programma, sarà un momento di incontro e partecipazione collettiva all’insegna dello sport, del ricordo e della solidarietà. L’iniziativa è sostenuta dalla Asl Toscana sud est e patrocinata dal Comune di Terranuova Bracciolini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti in pista per Gianni e Giulia. Memoria per le vittime del’A1

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