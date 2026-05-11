Luca Percassi ha dichiarato che, in caso di partenza di D’Amico, sarà suo compito individuare un nuovo direttore sportivo all’altezza. Ha anche precisato che, nonostante questa eventualità, il rapporto di stima tra loro rimarrà invariato. Percassi ha inoltre affermato che la scelta del nuovo ds è di sua esclusiva responsabilità e ha aperto a un possibile arrivo di Cristiano Giuntoli, attualmente senza incarico.

LE DICHIARAZIONI. «Qualora dovesse andare via D’Amico, sarebbe compito mio trovare un sostituto all’altezza» ha detto Luca Percassi che apre uno spiraglio all’ex ds di Napoli e Juventus, Cristiano Giuntoli, al centro di voci insistenti circa un suo approdo a Bergamo. «Con Tony D’Amico il rapporto può concludersi, ma la stima rimarrà per sempre». Luca Percassi, interpellato da Sky Sport in occasione del Premio Gianni Di Marzio a Portofino, ha parlato del possibile addio del direttore sportivo dell’Atalanta: «Posso solo ringraziarlo, con lui siamo sempre andati in Europa ma come certi giocatori è corteggiato anche lui» sottolinea l’ad. Su Giuntoli: «E’ uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, so che ha tante squadre che lo cercano.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Luca Percassi: «Il rapporto con D’Amico può finire ma la stima no». Su Giuntoli: «Scegliere il ds è mio compito»

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