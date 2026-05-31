Un nuovo sistema di sorveglianza basato sull’intelligenza artificiale è stato annunciato per monitorare e prevedere la diffusione di malattie infettive. La tecnologia analizza dati provenienti da fonti diverse per identificare segnali di potenziali pandemie in anticipo. La società ha avviato un progetto dedicato alla «biodifesa», puntando a migliorare la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie attraverso strumenti digitali avanzati.

Non è fantascienza: OpenAI sta lanciando uno strumento «per contribuire allo sviluppo di nuove capacità di biodifesa e di preparazione alle pandemie» sostenendo organizzazioni «dalla prevenzione e individuazione precoce, alla resilienza sociale e allo sviluppo di contromisure mediche». L’azienda fondata nel 2015, che si occupa di ricerca e sviluppo dell’Intelligenza artificiale e diventata famosa nel 2022 con ChatGPT, chatbot (programma informatico) di IA che utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale (Pnl) per comprendere le domande degli utenti e automatizzare le risposte, generare immagini e testo, ha un nuovo programma. Si chiama Rosalind Biodefense e offrirà il suo modello GPT-Rosalind per la ricerca nel campo delle scienze della vita a «sviluppatori di fiducia» che mettono in pratica strumenti di biodifesa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Già si avvera la profezia di Prevost: OpenAI «sorveglierà» le pandemie

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