Ghana approvata la nuova legge contro l’agenda LGBTQ

Da follow.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento del Ghana ha approvato una legge che criminalizza l’omosessualità e le attività di promozione dell’ideologia LGBTQ+. La normativa prevede sanzioni per chiunque sia coinvolto in tali attività, incluse pene detentive. La legge mira a vietare la pubblicità e la promozione di contenuti relativi all’orientamento sessuale non eterosessuale. La legge entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione.

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Il Parlamento ghanese ha appena approvato un progetto di legge che criminalizza l’omosessualità e soprattutto le attività di promozione dell’ideologia LGBTQ+. Pubblicizzare o dare intenzionalmente supporto all’agenda arcobaleno potrà costare fino a cinque anni di prigione. La legge anti-LGBTQ+. La nuova legge prevede un massimo di tre anni di carcere per coloro che hanno relazioni omosessuali, e da tre ai cinque anni per chi sponsorizza o promuove le istanze LGBTQ+. In quest’ultima fattispecie rientra anche chi si definisce “alleato” degli omosessuali. Fanno eccezione i medici, i legali e i giornalisti che hanno a che fare con loro o più in generale con le questioni relative all’agenda LGBTQ+. 🔗 Leggi su Follow.it

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