Cina | approvata la nuova legge per il welfare dei più vulnerabili

In Cina è stata approvata una nuova legge dedicata all’assistenza sociale dei cittadini più vulnerabili. La normativa, che entrerà in vigore il primo luglio 2026, stabilisce nuove regole e misure per supportare le persone in difficoltà. La decisione è stata annunciata recentemente dalle autorità, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici della legge. La normativa riguarda principalmente le fasce di popolazione considerate più a rischio e senza risorse.

? Cosa sapere Pechino approva nuova legge sull'assistenza sociale per i cittadini vulnerabili.. La normativa entrerà in vigore in Cina a partire dal primo luglio 2026.. Il Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo ha approvato oggi a Pechino una nuova normativa sull’assistenza sociale, stabilendo che il provvedimento diventerà operativo a partire dal primo luglio 2026. La decisione è giunta al termine di una sessione legislativa iniziata lunedì, segnando il passaggio della legge alla sua terza lettura ufficiale. L’intervento normativo punta a consolidare le strutture di sostegno destinate ai bisogni fondamentali della popolazione, con l’obiettivo dichiarato di costruire un sistema di protezione più robusto per le categorie che vivono in condizioni di vulnerabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina: approvata la nuova legge per il welfare dei più vulnerabili Notizie correlate Umbria: 1600 alloggi vuoti, nuova legge per famiglie e vulnerabili.Umbria, Edilizia Popolare: Una Riforma tra Esigenze Abitative e Dibattito Politico L'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato una nuova legge... Nuova legge artigianato approvata dal Pirellone, Cna: “Valutazione favorevole"Il Presidente Bozzini: “Servono regole, bandi e procedure adeguati alle piccole imprese lombarde per sostenerne la crescita nel tempo” Cna Lombardia... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Rapporto Sipri sulle armi; Insufficienza cardiaca, finerenone approvato in Europa. Cambia lo scenario di cura; Maire, nuovo contratto in Cina tramite la controllata Nextchem; Nuova Fiera del Levante avvia il dialogo con la Canton Fair: conclusa la missione istituzionale in Cina. Cina, 'Londra era obbligata ad approvare la nostra nuova ambasciata'La Gran Bretagna aveva l'obbligo di approvare il progetto della sua nuova mega ambasciata a Londra. All'indomani del via libera ai controversi piani, il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun ... ansa.it Ultima tappa in Cina per le coppie di concorrenti in gara: settimana prossima si va in Giappone Leggi l'articolo #PechinoExpress - facebook.com facebook “Non vogliamo essere la Nike della Cina, ma l’Anta del mondo”, aveva detto 20 anni fa il fondatore dell’azienda cinese di abbigliamento sportivo Anta. E oggi quel sogno appare più vicino. Ecco cosa dicono i numeri x.com