Ghana approvata legge contro la promozione di attività Lgbt

Il parlamento del Ghana ha approvato una nuova legge che criminalizza la promozione di attività LGBTQ, nell’ambito di una più ampia repressione delle minoranze sessuali in Africa occidentale. La legge sui diritti sessuali umani e i valori familiari del 2025 è stata approvata per acclamazione dopo che la Commissione per gli affari costituzionali e legali ne ha raccomandato l’adozione all’unanimità, ha dichiarato il primo vicepresidente del parlamento, Bernard Ahiafor. La legge è stata presentata lo scorso anno, poco dopo l’insediamento del presidente John Dramani Mahama. I parlamentari del partito politico di Mahama, il National Democratic Congress, erano stati esortati dai leader religiosi e da altri sostenitori della legge a votarla, e ora Mahama subirà pressioni affinché la firmi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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