Una donna ha presentato una richiesta di risarcimento di 2.500 euro per diffamazione, sostenendo che un commento online abbia danneggiato la sua reputazione. La diffida legale è stata inviata allo studio legale di Pescara, ma non sono stati resi noti i dettagli di chi abbia inviato la comunicazione. La richiesta di risarcimento deriva da un singolo commento pubblicato sui social media. Le autorità stanno valutando gli aspetti legali della vicenda.

? Domande chiave Chi ha inviato la diffida legale allo studio di Pescara?. Come può un singolo commento generare una richiesta di 2.500 euro?. Perché il numero di like influisce sulla quantificazione del danno?. Dove finisce il diritto di critica e inizia la diffamazione online?.? In Breve Commento rimasto visibile per oltre 250 giorni con 1.100 like ricevuti.. Diffida inviata da uno studio legale con sede a Pescara.. Difesa della cinquantenne trentina invoca il diritto di critica verso figure pubbliche.. Controversia tra residente del Trentino e ex concorrente del Grande Fratello.. Una richiesta di risarcimento da 2.500 euro scuote il web dopo il commento contro Lorenzo Spolverato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF, il risarcimento da 2.500€: la donna accusa la diffamazione

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