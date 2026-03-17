Pellegrini e la falsa accusa di stalking Fabrizio Corona a processo per diffamazione

Fabrizio Corona è stato citato a giudizio per diffamazione dal calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini. La causa riguarda un’accusa presentata dall’atleta contro l’ex paparazzo, che dovrà comparire in tribunale. La vicenda si basa su dichiarazioni fatte da Corona, che sono state ritenute diffamatorie nei confronti di Pellegrini. Il processo è stato fissato per un’udienza futura.

(Adnkronos) – Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione ai danni del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini. Questa la decisione del gup sul caso dell'ex fotografo dei vip, rinviato oggi a giudizio e indagato dalla procura della Capitale in relazione a una intervista apparsa su ‘dillingernews.it’ a una 25enne che ha accusato falsamente di stalking. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Fabrizio Corona, altro processo per diffamazione col romanista Pellegrini. La escort e l’accusa falsa di stalking: quanti soldi vuole il calciatoreIl centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha formalizzato la richiesta di un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio... Fabrizio Corona, Lorenzo Pellegrini gli chiede 100mila euro: l'accusa di diffamazioneI fatti contestati all'ex re dei paparazzi risalgono allo scorso 30 ottobre 2023, quando su Dillingernews fu pubblicata la notizia secondo la quale... Una raccolta di contenuti su Fabrizio Corona Argomenti discussi: Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione. Fabrizio Corona andrà a processo per aver diffamato il giocatore della Roma Lorenzo PellegriniL’ex re dei paparazzi è stato rinviato a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare della Capitale per aver pubblicato un’intervista in cui il centrocampista giallorosso veniva falsamente accusato ... editorialedomani.it Diffamazione, Fabrizio Corona rinviato a giudizio per il caso PellegriniIl caso non regge alla prova dei fatti e si capovolge. E allora succede il contrario di quello che sembrava all’inizio. Fabrizio Corona va a processo. E con lui la donna che aveva costruito, pezzo ... roma.repubblica.it