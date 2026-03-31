Paolo Zampolli, noto per aver avuto rapporti con l'ex presidente degli Stati Uniti, ha intentato una causa legale contro il rapper Fedez e un altro individuo, accusandoli di averlo diffamato durante un podcast dedicato ai file Epstein. La richiesta di risarcimento ammonta a cinque milioni di euro. La querela si basa su presunte accuse ritenute gravissime da Zampolli, che ha definito l'episodio come diffamazione aggravata.

Paolo Zampolli, amico di Donald Trump che lo ha nominato “rappresentante speciale per le partnership globali”, ha querelato per diffamazione aggravata Fedez e Mr. Marra per i contenuti di un post Instagram e per una puntata di “ Pulp Podcast ” dedicata agli “ Epstein files “. Tramite il proprio legale, l’avvocato Maurizio Miculan, chiede un risarcimento “non inferiore ai cinque milioni di euro”. “Definito ‘killer’ negli Epstein files, ora accusato di aver fatto deportare la ex, eppure resta intoccabile. Ma quanto potere ha Paolo Zampolli?”, si legge in un post pubblicato il 25 marzo scorso sulla pagina Instagram del podcast. Un riferimento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zampolli, amico di Trump, querela Fedez e Marra per diffamazione dopo il podcast sugli Epstein files: “Accuse gravissime”, chiesto risarcimento da 5 milioni

Articoli correlati

Epstein Files, Fedez nei guai: l’amico di Trump gli chiede 5 milioni di danni. Cosa ha detto a Pulp Podcast?Uno scontro legale ad alta esposizione mediatica si è aperto tra l’imprenditore italo-americano Paolo Zampolli e il rapper Fedez.

Causa milionaria contro Pulp Podcast: l’imprenditore Zampolli, amico di Trump: “Fedez mi ha accostato a Epstein”L'imprenditore Paolo Zampolli querela Fedez e Mr Marra per diffamazione, a seguito delle dichiarazioni emerse in una puntata di Pulp Podcast, in cui...

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Zampolli, l'amico di Trump, e la causa milionaria a Fedez: Mi ha accostato a Epstein nel suo podcast; Dalla disputa per l’affidamento del figlio alla deportazione dell'ex moglie. Il NY Times su Paolo Zampolli: L'amico di Trump ha chiesto all'Ice di detenere la madre del loro bambino; Paolo Zampolli, chi è l'amico di Trump che ha querelato Fedez: Chiesto risarcimento da 5 milioni; La telefonata dell'amico di Trump per far espellere la sua ex, parla Paolo Zampolli: Da me solo consigli. La risposta al New York Times.

Paolo Zampolli, chi è l'amico di Trump che ha querelato Fedez: «Chiesto risarcimento da 5 milioni»Una causa milionaria, un podcast e il nome di Epstein: è da qui che parte lo scontro tra Paolo Zampolli e Fedez. L’imprenditore italo-americano, noto per il suo rapporto ... ilmessaggero.it

L’imprenditore Paolo Zampolli querela Fedez e Mr Marra per diffamazione, a seguito delle dichiarazioni emerse in una puntata di Pulp Podcast, in cui si contesta l’amicizia con Trump e lo si accosta agli Epstein Files. facebook

ZAMPOLLI, AMICO DI TRUMP, E LA QUERELA PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI FEDEZ – LA RICHIESTA DI... x.com