Gerevini record italiano dell’eptathlon nel giorno del 30° compleanno
Gerevini ha stabilito il record italiano nell'eptathlon in occasione del suo 30° compleanno, totalizzando 6413 punti. Sveva si è piazzata quinta a Götzis, migliorando i personali nel peso e nel giavellotto. Nel frattempo, Ala Zoghlami ha realizzato il record nazionale nei 2000 siepi.
Un altro weekend di ottime prestazioni azzurre. La copertina spetta a Sveva Gerevini, carabiniera cremonese di Casalbuttano allenata da Pietro Frittoli che, nel giorno del 30° compleanno, è splendida quinta nell’eptathlon dell’Hypomeeting di Götzis, in Austria, la Mecca delle prove multiple, con tanto di proprio record italiano incrementato di 34 punti dopo due anni, fino a 6413. Nella sua due giorni, i personali nei lanci e alcune prove ulteriormente migliorabili, che indicano altri possibili margini di progresso: 13”52100 hs (11a), 1.74alto (16a), 13.48peso (16a), 23”72200 (5a) sabato e 6.13lungo (15a), 48.62giavellotto (6a), 2’09’25”800 (2) domenica nel suo ruolino di marcia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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