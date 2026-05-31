Gerevini record italiano dell’eptathlon nel giorno del 30° compleanno

Notizia in breve

Gerevini ha stabilito il record italiano nell'eptathlon in occasione del suo 30° compleanno, totalizzando 6413 punti. Sveva si è piazzata quinta a Götzis, migliorando i personali nel peso e nel giavellotto. Nel frattempo, Ala Zoghlami ha realizzato il record nazionale nei 2000 siepi.