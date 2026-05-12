A Bari, il Palazzo Fizzarotti apre le sue porte per un tour esclusivo, offrendo l’opportunità di esplorare i suoi ambienti più riservati. Tra i punti principali, si può visitare il Salone neogotico, scoprendo cosa si cela dietro le sue porte spesso chiuse al pubblico. L’accesso a questi saloni privati avviene attraverso modalità specifiche, generalmente riservate a eventi o visite guidate autorizzate.

? Punti chiave Cosa si nasconde dietro le porte del Salone neogotico?. Come si accede a questi saloni privati solitamente chiusi?. Quali regole di abbigliamento bisogna rispettare per entrare?. Dove bisogna inviare il messaggio per prenotare il tour?.? In Breve Ingresso 16€, quota ridotta 5€ per minori, prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708.. Ritrovo sabato 16 aprile ore 17.30 presso i giardini di Piazza Garibaldi.. Divieto di fotografie e scarpe con tacco per proteggere pavimenti e arredi.. Eventi culturali correlati dal 20 aprile al 22 maggio e il 15 maggio.. Sabato 16 aprile alle ore 17.30, Palazzo Fizzarotti aprirà le sue porte a Bari per una visita esclusiva che promette di svelare i segreti di un’architettura eclettica di fine Ottocento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, Palazzo Fizzarotti apre le porte: tour esclusivo tra i suoi tesori

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