Palermo | Palazzo Francavilla apre le porte un tesoro di arte e storia

Domenica 26 aprile, tra le 16 e le 20, sarà possibile visitare Palazzo Francavilla, un edificio situato nel centro di Palermo. L'apertura straordinaria permette al pubblico di entrare in un patrimonio di arte e storia che solitamente non è accessibile. L’evento offre l’occasione di scoprire le caratteristiche architettoniche e gli elementi storici che caratterizzano il palazzo.

Domenica 26 aprile, tra le ore 16 e le 20, la città di Palermo aprirà le porte di un tesoro nascosto nel cuore del tessuto urbano: Palazzo Francavilla. Grazie alla collaborazione con la cooperativa turistica Terradamare, i visitatori potranno accedere a una delle dimore nobiliari più significative per il patrimonio artistico siciliano, situata in via Ruggero Settimo, proprio di fronte al Teatro Massimo. L’iniziativa non è solo una semplice visita guidata, ma un viaggio attraverso i secoli di trasformazione di una struttura che ha saputo evolversi con la città stessa. Fondato nel 1783, il palazzo nacque originariamente come una residenza di campagna, inserita in quella che all’epoca era la periferia rurale palermitana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo: Palazzo Francavilla apre le porte, un tesoro di arte e storia Notizie correlate Palazzo Francavilla apre le porte, visite guidate nella dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro MassimoDomenica 26 aprile, dalle 16 alle 20, visite guidate a Palazzo Francavilla, la dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo. Un tesoro in città. La chiesa di San Matteo oggi apre le sue portedi Antonia Casini Per i pisani è una delle chiese simbolo della città, quella dove ’spunta’ dal soffitto una gamba del santo ritratto nel bellissimo... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Palazzo Francavilla: visite alla dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo; Pums, il comune ottiene un contributo regionale di 20mila euro.