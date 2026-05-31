Genova | marocchino rapina una persona prende a pugni un’altra e minaccia la polizia

A Genova, un uomo marocchino ha rapinato una persona con uno strappo, colpito un’altra con un pugno e minacciato le forze dell’ordine intervenute. È stato anche denunciato per aver tentato di entrare in luoghi vietati, aver danneggiato proprietà altrui e aver rifiutato di fornire documenti alle autorità. L’episodio si è verificato in diverse zone della città, coinvolgendo più reati.

Furto con strappo, ingresso in luoghi vietati, deturpamento di cose altrui, rifiuto di fornire le proprie generalità e minacce a pubblico ufficiale Sono queste le accuse mosse a un ragazzo di 23 anni che è stato denunciato dalla polizia di Stato di Genova. La vicenda si è svolta nella notte tra giovedì e venerdì in corso Italia, dove gli agenti sono intervenuti in soccorso di due persone aggredite dal giovane. In particolare, il 23enne aveva in un primo momento strappato dal collo di una delle due vittime la collanina d’oro, sferrando successivamente un pugno al volto dell’altra per rubare un gioiello anche a lei. Inseguito da alcuni amici delle vittime, il ragazzo aveva cercato di fuggire entrando nell’area della marina militare di corso Italia, ma poi è stato bloccato dagli agenti intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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