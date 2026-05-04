A Genova, nel centro storico, un uomo di 37 anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato in seguito a una rapina avvenuta poco prima. Durante il tentativo di furto, ha usato calci e pugni contro una persona. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo sul posto.

Un 37enne marocchino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato sabato scorso in piazza della Stampa, vicino a via di Canneto il Curto, nel centro storico. Era quasi l’alba quando un gruppo di ragazzi è stato avvicinato in piazza da un uomo che con una scusa e un gesto veloce ha rubato il cellulare a uno dei presenti. Il derubato ha così inseguito il 37enne che dopo pochi metri ha aggredito il ragazzo colpendolo poi con calci e pugni al volto. Gli agenti di polizia sono intervenuti e hanno soccorso la vittima che è stata trasportata all’ospedale Galliera per traumi al naso. L’aggressore è stato invece arrestato dopo aver opposto resistenza ai pubblici ufficiali che lo hanno anche deferito per avergli trovato addosso delle forbici da elettricista.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Genova, rapina con calci e pugni: arrestato marocchino

Sono stato Aggredito da una banda di Criminali il video

Notizie correlate

Genova, calci e pugni ai poliziotti per nascondere l'ecstasy: 24enne arrestato in via San LucaUn arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltre che per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nel centro storico...

Con la droga addosso prende a calci e pugni i poliziotti: arrestatoQuando gli agenti lo hanno perquisito e gli hanno trovato la droga addosso ha tentato di divincolarsi e fuggire aggredendo gli agenti a calci e pugni...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Prova a recuperare il cellulare che gli è stato rubato e viene aggredito con calci e pugni in faccia; Ruba un cellulare e picchia il proprietario: arrestato nei vicoli di Genova; Violenta rapina a due croceristi per le strade di Genova: otto arrestati dopo cinque mesi, uno trovato nel Torinese; Smartphone strappato all’alba in piazza della Stampa: vittima presa a calci e pugni al volto. Arrestato il responsabile -.

Ruba un cellulare e picchia il proprietario: arrestato nei vicoli di GenovaÈ successo sabato scorso nei vicoli di Genova, in piazza della Stampa, dove un gruppo di ragazzi è stato avvicinato da un uomo straniero con una scusa ... primocanale.it

Genova, rapina violenta a due croceristi: otto arrestiGenova, otto arresti per la rapina violenta a due croceristi nel centro storico. Indagini decisive grazie alla videosorveglianza. ligurianotizie.it

Genova la SUPERBA - facebook.com facebook

A Genova un altro attacco vergognoso agli Alpini. Giù le mani dalle Penne Nere! x.com