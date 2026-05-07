Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna durante una lite avvenuta in stato di alterazione da alcol. La donna, 28 anni, è stata colpita al volto con pugni e strattonata con violenza, prima che l’aggressore la minacciasse con un coltello da cucina con una lama di 19 centimetri. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alla scena di violenza.

In preda ai fumi dell'alcol, al culmine di una lite, ha aggredito la compagna, una donna di 28 anni, colpendola con pugni al volto e strattonandola violentamente, prima di minacciarla con un coltello da cucina con una lama di 19 cm. Il grave episodio è avvenuto intorno alle 3 della notte del 5.🔗 Leggi su Pisatoday.it

10y love, “white moon” destroys family, breaks legs, jailed. Reborn, demands blood.

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