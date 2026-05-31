Genova il medico di Gaza racconta la guerra tra le macerie
Un medico di Gaza ha descritto le difficoltà di operare tra le macerie con strumenti medici insufficienti. Ha spiegato come i feriti vengano trattati in condizioni di emergenza estrema, con risorse limitate e senza accesso a tecnologie avanzate. Un medico canadese presente nella zona ha scritto delle sue esperienze tra le macerie, evidenziando le sfide quotidiane di chi cerca di salvare vite sotto bombardamenti e distruzione.
? Domande chiave Come si operano i feriti quando gli strumenti medici sono insufficienti?. Cosa ha spinto un medico canadese a scrivere tra le macerie?. Perché i proventi del libro saranno destinati a Humanity Auxilium?. Come può un diario di guerra trasformarsi in un atto civile?.? In Breve Presentazione lunedì 1 giugno ore 20 presso Music for Peace a Sampierdarena.. Prefazione di Fozia Alvi e postazione firmata da Diana Buttu.. Proventi dell'autore destinati all'organizzazione umanitaria Humanity Auxilium.. Evento inaugurale del Che Festival curato da Creuza de Mä Edizioni.. Salman Khalid arriva a Sampierdarena per presentare il diario di guerra scritto tra le macerie dell’ospedale al-Aqsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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