Un medico di Gaza ha descritto le difficoltà di operare tra le macerie con strumenti medici insufficienti. Ha spiegato come i feriti vengano trattati in condizioni di emergenza estrema, con risorse limitate e senza accesso a tecnologie avanzate. Un medico canadese presente nella zona ha scritto delle sue esperienze tra le macerie, evidenziando le sfide quotidiane di chi cerca di salvare vite sotto bombardamenti e distruzione.

? Domande chiave Come si operano i feriti quando gli strumenti medici sono insufficienti?. Cosa ha spinto un medico canadese a scrivere tra le macerie?. Perché i proventi del libro saranno destinati a Humanity Auxilium?. Come può un diario di guerra trasformarsi in un atto civile?.? In Breve Presentazione lunedì 1 giugno ore 20 presso Music for Peace a Sampierdarena.. Prefazione di Fozia Alvi e postazione firmata da Diana Buttu.. Proventi dell'autore destinati all'organizzazione umanitaria Humanity Auxilium.. Evento inaugurale del Che Festival curato da Creuza de Mä Edizioni.. Salman Khalid arriva a Sampierdarena per presentare il diario di guerra scritto tra le macerie dell’ospedale al-Aqsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, il medico di Gaza racconta la guerra tra le macerie

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