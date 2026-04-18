La giornalista palestinese, inserita nella lista delle 100 donne più influenti del 2024, descrive la realtà a Gaza durante il conflitto. Attraverso le sue parole, si può percepire come i residenti vivano immersi nel pericolo quotidiano, dove i razzi sostituiscono le stelle nelle notti della città. La sua narrazione offre uno sguardo diretto sulla vita sotto assedio, senza filtri o interpretazioni.

«Quando una raffica di messaggi sul cellulare mi sveglia, sono ancora mezza addormentata. Amici, chat, l'azienda per cui lavoro. Uno sguardo veloce, quasi distratto, gli occhi ancora impastati di sonno. Nulla che catturi davvero la mia attenzione. Si parla di un bombardamento, ma nella Striscia di Gaza è un fatto abbastanza comune. Perciò, a corto di energie e di motivazioni per svegliarmi del tutto, mi rimetto a dormire. Più tardi riapro gli occhi e sul cellulare si susseguono i suoni delle notifiche. Stavolta vado a controllare online: “Ultime notizie escalation Israele-Palestina: Gaza sotto i bombardamenti” Al Jazeera; «Paura per le conseguenze: a Gaza i civili scappano da ondate di attacchi israeliani» The Guardian; «In Israele oltre 250 morti al Festival Supernova» BBC News».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gli occhi di Gaza, la giornalista palestinese Plestia Alaqad racconta la guerra: «Soltanto a Gaza dormi contando i razzi invece delle stelle»

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