A Palazzo Merulana si svolge una mostra che mette in mostra opere artistiche che riflettono la vita quotidiana a Gaza tra le macerie. Tra le esposizioni si trovano poesie scritte da bambini che descrivono la guerra e le sue conseguenze. L’esibizione include lavori di artisti che hanno documentato le condizioni della popolazione locale, offrendo uno sguardo diretto sulle realtà vissute in quella regione. L’esposizione si concentra su come l’arte possa rappresentare le esperienze di chi vive in zone di conflitto.

? Punti chiave Come possono le poesie dei bambini raccontare la guerra?. Chi sono gli artisti che hanno documentato la vita tra le macerie?. Perché il surf è diventato un simbolo di libertà nel film?. Quanto è alto il numero di minori coinvolti nei conflitti mondiali?.? In Breve Oltre 520 milioni di minori vivono attualmente in zone di conflitto attivo.. Un bambino su cinque a livello globale subisce le conseguenze delle guerre.. Mostra aperta a Palazzo Merulana fino al 28 giugno prossimo.. Loris Lai e Joseph Lefevre hanno curato l'evento insieme a Save the Children.. A Palazzo Merulana a Roma inizia oggi la mostra How Kids Roll, un progetto che attraverso l’arte mette in luce la vita dei minori a Gaza fino al 28 giugno prossimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, l’arte racconta la vita tra le macerie: mostra a Palazzo Merulana

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