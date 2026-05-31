A Genova è stato avviato il progetto LucyMe Freight, un sistema basato sull’intelligenza artificiale che mira a gestire il traffico cittadino. La piattaforma analizzerà dati provenienti da sensori, telecamere e dispositivi di navigazione per monitorare le condizioni del traffico in tempo reale. L’obiettivo è ridurre gli ingorghi e migliorare la fluidità delle strade, grazie all’incrocio di informazioni su traffico, condizioni atmosferiche e flussi di veicoli.

? Domande chiave Come cambierà il traffico di Genova grazie all'intelligenza artificiale?. Quali dati incrocerà la piattaforma per evitare gli ingorghi cittadini?. Come funzionerà l'assistente vocale multilingue per i conducenti dei mezzi?. Perché la struttura di Genova è ideale per questo test europeo?.? In Breve Progetto finanziato dal programma europeo Eit Urban Mobility tramite fondo Horizon Europe.. Emilio Robotti e Tiziana Beghin coordinano l'integrazione tra viabilità e terminal portuali.. Assistente vocale multilingue per gestire regolamentazioni locali e limitazioni accesso aree urbane.. Riduzione emissioni inquinanti e congestione stradale grazie all'incrocio dati meteo e logistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova e l’IA per il traffico: arriva il progetto LucyMe Freight

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arriva a Genova “Sport Senza Confini”, il progetto di sport inclusivo per bambini e ragazzi con disabilitàSabato 11 e domenica 12 aprile a Genova si svolgerà “Sport Senza Confini”, un progetto di sport inclusivo dedicato a bambini e ragazzi con disabilità.

Mezza Maratona e Corri Genova: come cambia il traffico e quali strade evitare oggiOggi a Genova si svolge la Mezza Maratona, con partenza prevista alle 9 del mattino.