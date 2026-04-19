Mezza Maratona e Corri Genova | come cambia il traffico e quali strade evitare oggi

Oggi a Genova si svolge la Mezza Maratona, con partenza prevista alle 9 del mattino. La corsa coinvolge diverse strade del centro e delle zone limitrofe, dove sono previsti blocchi temporanei al traffico e deviazioni. La manifestazione è preceduta dalla Family Run, che si è svolta ieri. Chi si sposta in città dovrebbe consultare le indicazioni ufficiali per evitare le zone interessate dalla corsa.

Dopo l'antipasto con la Family Run, è arrivato il giorno della Mezza Maratona di Genova che si corre oggi, domenica 19 aprile 2026 in città dalle ore 9. Gara podistica competitiva di 21,097 km. Ma non solo, come sempre c'è anche la ‘Corri Genova’, corsa non competitiva su un tracciato di 13,5 km.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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