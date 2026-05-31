Un fantabilancio per la stagione 2025-26 mette in evidenza i giocatori del Genoa più e meno performanti. Tra i migliori, tre elementi si sono distinti per le alte fantamedie, mentre altri tre hanno registrato valori più bassi, indicando difficoltà o scarsa partecipazione. La classifica si basa su dati raccolti durante le partite, evidenziando le variazioni di rendimento tra i calciatori rossoblù.

Dopo un inizio di campionato a dir poco complicato sotto la guida Vieira, il Genoa è riuscito serenamente a conquistare un posto salvezza. Fondamentale, per ottenere quest'obiettivo, è stato il subentro in panchina di De Rossi, che ha ridato vita a diversi giocatori, tra cui Colombo (7 gol e 1 assist) e Messias (3 gol e 1 assist). Proprio quest'ultimo, numeri alla mano, si è rivelto il giocatore con il punteggio al fanta più alto tra i calciatori del Grifone. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Genoa al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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