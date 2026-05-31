Gea con il Poggibonsi è in gioco la serie C
Alle 18, la Gea Grosseto affronta il Poggibonsi al Palasport di via Austria in una partita decisiva per la promozione in Serie C. Il match si svolge sul parquet del palazzetto, che si prepara a ospitare una sfida importante per entrambe le squadre. La gara rappresenta un passo fondamentale per il team di casa, con la possibilità di conquistare la promozione diretta in categoria superiore.
Dentro o fuori al Pala Austria: la Gea Grosseto si gioca la Serie C contro Poggibonsi. Oggi alle 18, il parquet del Palasport di via Austria si trasformerà in una vera e propria arena. Gea Basketball Grosseto e Paolo Nesi Poggibonsi scendono in campo per l’attesissima e decisiva Gara 3 di semifinale playoff di Divisione 1. Un match senza appello: chi vince festeggia il salto di categoria, mentre chi perde vede sfumare il sogno stagionale a un passo dal traguardo. La delibera del comitato regionale della Fip ha infatti stravolto il finale di stagione, cancellando la successiva serie di finale e garantendo la promozione diretta in Serie C alle due trionfatrici delle semifinali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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