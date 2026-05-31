Gea con il Poggibonsi è in gioco la serie C

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 18, la Gea Grosseto affronta il Poggibonsi al Palasport di via Austria in una partita decisiva per la promozione in Serie C. Il match si svolge sul parquet del palazzetto, che si prepara a ospitare una sfida importante per entrambe le squadre. La gara rappresenta un passo fondamentale per il team di casa, con la possibilità di conquistare la promozione diretta in categoria superiore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dentro o fuori al Pala Austria: la Gea Grosseto si gioca la Serie C contro Poggibonsi. Oggi alle 18, il parquet del Palasport di via Austria si trasformerà in una vera e propria arena. Gea Basketball Grosseto e Paolo Nesi Poggibonsi scendono in campo per l’attesissima e decisiva Gara 3 di semifinale playoff di Divisione 1. Un match senza appello: chi vince festeggia il salto di categoria, mentre chi perde vede sfumare il sogno stagionale a un passo dal traguardo. La delibera del comitato regionale della Fip ha infatti stravolto il finale di stagione, cancellando la successiva serie di finale e garantendo la promozione diretta in Serie C alle due trionfatrici delle semifinali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gea con il poggibonsi 232 in gioco la serie c
© Lanazione.it - Gea, con il Poggibonsi è in gioco la serie C
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Divisione 1 maschile. La Gea parte bene: piegato il PoggibonsiLa Gea ha vinto la prima gara delle semifinali playoff di Divisione Regionale 1 contro il Poggibonsi, con il punteggio di 88-82.

Leggi anche: Serie C femminile, playout salvezza. La Gea inizia la serie con il ’Chimenti’ Livorno

Temi più discussi: Gea, con il Poggibonsi è in gioco la serie C; Gea Grosseto batte Poggibonsi: la serie C è a una vittoria; Match ball a Poggibonsi per i ragazzi della Gea: in palio la promozione diretta in C; Basket, semifinale playoff. Gea, inizia l’avventura con il Poggibonsi.

gea con il poggibonsiMatch ball per la Gea Basketball Grosseto mercoledì sera a PoggibonsiCondividi i nostri contenutiGrosseto – Quella di mercoledì sera sul campo di Poggibonsi (salto a due alle 21), per la Gea Basketball Grosseto non è semplicemente gara2 delle semifinali playoff del cam ... grossetosport.com

gea con il poggibonsiBasket, semifinale playoff. Gea, inizia l’avventura con il PoggibonsiScattano le semifinali playoff della Divisione regionale 1 con la Gea che ospita il Poggibonsi. Alle 18, al Palasport ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web