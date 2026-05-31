Dentro o fuori al Pala Austria: la Gea Grosseto si gioca la Serie C contro Poggibonsi. Oggi alle 18, il parquet del Palasport di via Austria si trasformerà in una vera e propria arena. Gea Basketball Grosseto e Paolo Nesi Poggibonsi scendono in campo per l’attesissima e decisiva Gara 3 di semifinale playoff di Divisione 1. Un match senza appello: chi vince festeggia il salto di categoria, mentre chi perde vede sfumare il sogno stagionale a un passo dal traguardo. La delibera del comitato regionale della Fip ha infatti stravolto il finale di stagione, cancellando la successiva serie di finale e garantendo la promozione diretta in Serie C alle due trionfatrici delle semifinali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gea, con il Poggibonsi è in gioco la serie C

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