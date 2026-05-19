Serie C femminile playout salvezza La Gea inizia la serie con il ’Chimenti’ Livorno

Questa sera alle 20.30 si gioca al Palasport di via Austria l’incontro di ritorno dei playout salvezza della serie C femminile, con la squadra della Gea che affronta il ’Chimenti’ Livorno. La partita rappresenta l’ultimo tassello di una stagione complessa, in cui si decide il destino della formazione, che ha affrontato numerosi impegni nel campionato. La sfida si svolge in un momento cruciale e determinerà chi resterà in serie C nella prossima stagione.

Inizia il rush salvezza decisivo per il quintetto femminile della Gea: oggi alle 20.30, al Palasport di via Austria, va in scena l’ultimo atto dell’impegnativa stagione di serie C. Le ragazze di Luca Faragli si misurano con la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno nel playout salvezza. Una serie, sempre al meglio delle tre partite, che si preannuncia difficile per Borellini e compagne, anche se nello spogliatoio c’è tanta voglia di riscatto dopo le deludenti prestazioni fornite contro il fanalino di coda Bellaria Cappuccini, che si è salvato a gara 3. Per la prima partita di questo spareggio finale il coach grossetane dovrà fare a meno di Carolina Vallini, oltre che di Francesca Benedetti e Clara Nunziatini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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