Divisione 1 maschile La Gea parte bene | piegato il Poggibonsi

Notizia in breve

La Gea ha vinto la prima gara delle semifinali playoff di Divisione Regionale 1 contro il Poggibonsi, con il punteggio di 88-82. La partita si è svolta al Palasport di via Austria. La squadra ha mostrato una buona difesa e ha dimostrato carattere nel corso dell'incontro. La vittoria consente alla Gea di mettere un primo tassello nel percorso verso la finale.