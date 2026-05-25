Divisione 1 maschile La Gea parte bene | piegato il Poggibonsi

Da sport.quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Gea ha vinto la prima gara delle semifinali playoff di Divisione Regionale 1 contro il Poggibonsi, con il punteggio di 88-82. La partita si è svolta al Palasport di via Austria. La squadra ha mostrato una buona difesa e ha dimostrato carattere nel corso dell'incontro. La vittoria consente alla Gea di mettere un primo tassello nel percorso verso la finale.

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Grande prestazione difensiva e soprattutto di carattere della Gea che conquista ’gara-1’ delle semifinali playoff di Divisione Regionale 1 superando la ’ Paolo Nesi ’ Poggibonsi per 88-82 al Palasport di via Austria. E’ stato un pomeriggio caldo ed intenso per i colori biancorossi. I ragazzi di Silvio Andreozzi compiono il primo, fondamentale passo verso la finale al termine di una vera e propria battaglia sportiva contro un’avversaria solida e molto fisica. La Gea soffre l’avvio degli ospiti, abili a far girare la palla e a portarsi anche sul +10. Dopo un primo quarto con altissime percentuali, merito di un attacco funzionante del Poggibonsi e di una Gea un po’ intimorita dalla fisicità avversaria, la sfida entra nel vivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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