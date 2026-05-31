L'ex allenatore della nazionale ha manifestato interesse per il calciatore del Napoli, chiedendo che venga acquistato dalla sua squadra. La società capitolina sta valutando la proposta e potrebbe avanzare un'offerta nei prossimi giorni. La trattativa riguarda il trasferimento del fantasista azzurro, attualmente in forza al club partenopeo. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle società coinvolte.

Sirene dalla capitale per il calciatore del Napoli Antonio Vergara. Il nuovo allenatore della Lazio Gennaro Gattuso, vuole il fantasista partenopeo per il suo nuovo progetto col club di Lotito. “La prima Lazio di Gattuso è anche a caccia di affari. Preferibilmente low cost, visto che mancheranno le entrate dall’Europa. Ecco, allora, la pista che porta ad Antonio Vergara. Sulla trequarti, Rino vuole testare gli inserimenti di Kenneth Taylor. Ma servirà comunque un altro interprete per non restare a secco nelle rotazioni. E, se il Napoli aprisse al prestito del ventitreenne di Frattaminore con il placet del nuovo allenatore Allegri, il presidente Claudio Lotito potrebbe decidere di affondare il colpo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gattuso insiste, vuole Vergara alla Lazio

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