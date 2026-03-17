L'agente di Antonio Vergara ha commentato l'infortunio del giocatore, affermando che Gattuso aveva intenzione di convocarlo in Nazionale. Durante un'intervista a Radio CRC, Giuffredi ha parlato delle condizioni del fantasista azzurro e delle sue prospettive future. La discussione si è concentrata sul momento attuale del calciatore e sulla sua possibile presenza in nazionale prima dell'infortunio.

Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, ha rilascia a Radio CRC alcune dichiarazioni sul suo assistito. “Vergara è un giocatore caparbio e mentalmente forte. Per lui e anche per noi è stato spiacevole vedere che si è infortunato in un momento della stagione del Napoli in cui poteva continuare a essere protagonista e molto probabilmente all’90% Gattuso lo avrebbe chiamato in Nazionale. Adesso Vergara sta vivendo un momento di favola e farsi vedere dalla propria squadra e dalla nazionale fuori per infortunio non è piacevole, ma come dico sempre ai miei giocatori: ‘Guardate che c’è l’altra faccia della medaglia che è stupenda’. Fino a gennaio vivevamo calcisticamente nell’anonimato e si è imposto da Napoli come calciatore e ha fatto parlare di sé tutta Italia tanto da far pensare ad una convocazione in nazionale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ag. Vergara: “Peccato per l’infortunio, Gattuso era pronto per convocarlo in Nazionale”

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