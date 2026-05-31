Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha inviato un’interrogazione al ministero del Lavoro riguardo alla serie TV del fumettista Zerocalcare, nome d’arte di Michele Reich, disponibile su Netflix. Gasparri ha criticato i contenuti della serie, affermando che rappresentano lavori con paghe di circa sei euro all’ora e ritmi di lavoro considerati disumani. La questione riguarda la rappresentazione del mondo del lavoro nel nuovo prodotto audiovisivo.

Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha presentato un’interrogazione al ministero del Lavoro sulla nuova serie tv del fumettista Zerocalcare, nome d’arte di Michele Reich. Al centro della richiesta alla ministra Marina Elvira Calderone, il forzista chiede che si faccia chiarezza su quanto raccontato in un articolo de Il Giornale, nel quale si fa riferimento alle lamentele per “ritmi di lavoro e trattamenti economici non accettabili” da parte di alcuni lavoratori che hanno collaborato alla miniserie “Due spicci”, trasmessa da Netflix. Nell’articolo si legge che la serie, uscita il 26 maggio scorso, ha impiegato 400 collaboratori.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gasparri contro Zerocalcare per la serie su Netflix, il senatore di Forza Italia: “Paghe da 6 euro l’ora e ritmi disumani”

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