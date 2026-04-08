La Corte di Cassazione penale ha emesso una sentenza il 17 febbraio 2026, precisando che paghe molto basse possono costituire reato di sfruttamento della manodopera. La decisione si basa su un provvedimento che definisce i limiti entro cui uno stipendio può essere considerato illegale, sottolineando che, in determinate circostanze, un salario insufficiente può essere sanzionato penalmente. La sentenza chiarisce i parametri legali riguardanti la retribuzione dei lavoratori.

La Corte di Cassazione penale ha stabilito, con il provvedimento numero 430 del 17 febbraio 2026, che l’erogazione di stipendi eccessivamente bassi può configurare il reato di sfruttamento della manodopera. Il caso analizzato dai giudici riguarda l’applicazione dell’articolo 603-bis del Codice penale. La decisione chiarisce che non siamo più solo nell’ambito di una sanzione amministrativa o di una causa civile per il recupero delle somme. L’orientamento della Suprema Corte si focalizza sulla distinzione tra una semplice irregolarità contrattuale e un vero e proprio delitto, specialmente quando il datore di lavoro approfitta di persone in condizioni di fragilità economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paghe da fame: Cassazione, quando lo stipendio basso diventa reato

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