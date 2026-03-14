In oltre 30 città italiane, i rider sono scesi in piazza per protestare contro i turni che arrivano fino a 10 ore e le paghe che variano tra 2 e 4 euro all’ora. La manifestazione è promossa dalla Cgil, che ha chiamato alla mobilitazione i lavoratori del settore. Le proteste si sono svolte in diverse piazze del paese, attirando l’attenzione su questa categoria di lavoratori.

La Cgil ha organizzato una giornata di mobilitazione nazionale dei rider nella giornata di sabato 14 marzo 2026. In più di 30 città in tutta Italia i ciclofattorini scendono in piazza in segno di protesta contro le ingiuste condizioni di lavoro. Quel che si chiede è l’applicazione del contratto collettivo merci e logistica, con relativo aumento dei salari e applicazione di tutele quali malattie, infortuni e ferie. Rider in piazza in più di 30 città La protesta: turni fino a 10 ore e paghe da 2 euro La Cgil chiede il contratto collettivo Rider in piazza in più di 30 città Nella giornata di sabato 14 marzo 2026, i rider di Glovo e Deliveroo scendono in piazza sostenuti dalla Cgil e dalle sue categorie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rider in piazza in 30 città d’Italia, la protesta contro “turni fino a 10 ore e paghe da 2 a 4 euro l’ora”

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