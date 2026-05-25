Le serie tv da vedere su Netflix questa settimana | torna Zerocalcare

Da lunedì 25 maggio a domenica 31 maggio, Netflix propone una settimana ricca di novità e ritorni. Tra le principali, torna Zerocalcare con una nuova serie animata molto attesa. Oltre a questa, vengono riproposti anche altri titoli molto popolari tra gli utenti. La piattaforma di streaming aggiorna il catalogo con contenuti che spaziano tra diversi generi e stili narrativi, offrendo così una vasta scelta di visioni per gli abbonati.

È una settimana molto ricca per Netflix quella che va dal 25 al 31 maggio 2026. Ci sono tanti grandi ritorni, primo tra tutti quello di Zerocalcare con la sua nuova serie animata ma ritornano anche altri titoli amatissimi. Dramedy, crime, documentari e animazione: su Netflix questa settimana ce. 🔗 Leggi su Today.it

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