Il processo sul caso Garlasco è stato riaperto, evidenziando problemi nel sistema giudiziario. La vicenda include l’indagine su Andrea Sempio, la condanna definitiva di Alberto Stasi e un’ipotesi di revisione che rimane separata dal procedimento principale. Dopo questi sviluppi, è stato condotto un sondaggio tra i lettori del Secolo d’Italia per raccogliere opinioni sulla vicenda.

Dopo i nuovi sviluppi sul caso Garlasco, tra l’indagine su Andrea Sempio, la condanna definitiva di Alberto Stasi e l’ipotesi di revisione che resta giuridicamente distinta, abbiamo chiesto ai lettori del Secolo d’Italia cosa pensano della vicenda con un sondaggio. Secondo il 69,7% dei partecipanti, Alberto Stasi «è innocente e i nuovi elementi riaprono dubbi su un possibile clamoroso errore giudiziario che denota le ataviche disfunzioni del sistema giustizia». Al contrario, sono pochi gli intervistati che credono all’innocenza di Andrea Sempio, tornato al centro del caso dopo la riapertura delle indagini da parte della procura di Pavia. Garlasco, quale lettura del processo è la più convincente?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, la riapertura del processo mette in luce «le disfunzioni del sistema giustizia»

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Garlasco, Andrea Sempio rischia il processo. La mossa dei pm: «Ora la revisione per Stasi»

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Questo lo aveva già detto #Corona alla riapertura delle indagini, non e una novità #Garlasco x.com

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