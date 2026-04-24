Garlasco incontro tra la pg Milano e il procuratore di Pavia sulla possibile riapertura del processo Stasi Nanni | Vedremo le carte Non sarà uno studio né veloce né facile

Nella vicenda di Garlasco, si è svolto un incontro tra la Procura generale di Milano e il procuratore di Pavia per discutere sulla possibile riapertura del processo riguardante Stasi. La Procura milanese ha annunciato che esaminerà attentamente le carte, precisando che il procedimento non sarà rapido né semplice. La discussione si inserisce in una situazione giudiziaria ancora complessa, con sviluppi che potrebbero influenzare le prossime mosse nel procedimento.

Ennesimo colpo di scena nell’intricatissima vicenda Garlasco. Ieri la Procura generale di Milano si è detta disposta a studiare le carte dell’inchiesta di Pavia sul delitto e su Andrea Sempio e, solo al termine di questa attività di approfondimento, valuterà se chiedere ulteriori atti, prima di prendere la decisione se inoltrare o meno alla Corte d’appello di Brescia un’istanza di revisione del processo per Alberto Stasi. “Non sarà uno studio né veloce, né facile”. Ad aprire una porta alla possibile revisione del processo per Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, la procuratrice generale, Francesca Nanni, al termine dell’incontro con il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone e con l’avvocata generale di Milano, Lucilla Tontodonati.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Garlasco, incontro tra la pg Milano e il procuratore di Pavia sulla possibile riapertura del processo Stasi. Nanni: “Vedremo le carte. Non sarà uno studio né veloce, né facile” Notizie correlate Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi, Pg Nanni: Studio carte né facile né veloceLa procuratrice generale di Milano , Francesca Nanni, ha incontrato oggi venerdì 24 aprile l’avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore... Procura generale di Milano valuta revisione processo Stasi, Pg Nanni: studio carte né facile né veloceLa procuratrice generale di Milano , Francesca Nanni, ha incontrato oggi venerdì 24 aprile l’avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Garlasco, incontro urgente in procura generale a Milano. Depositato un esposto sul depistaggio mediatico; Caso Garlasco, presentato un esposto con file audio sul presunto depistaggio delle indagini. Incontro tra Procure sull’asse Milano-Pavia; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo. Inchiesta Garlasco verso la conclusione, atteso incontro pm Pavia e PgSi avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco. In attesa delle decisioni della Procura di Pavia su Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta avviata dai magi ... ansa.it Garlasco, il caso a una possibile svolta: il procuratore di Pavia pronto a chiedere una revisione della condanna di StasiIncontro tra la procuratrice generale Francesca Nanni ed il procuratore pavese Fabio Napoleone: entro le prossime settimane la possibile riapertura del caso al termine delle indagini su Sempio ... affaritaliani.it #Garlasco: verso la revisione del processo, Stasi non era sulla scena del delitto, probabile rinvio a giudizio per Sempio x.com Tgr Rai Lombardia. . Delitto di Garlasco: Pg Milano: “Revisione Stasi Studieremo le carte di Pavia”. “Non sarà veloce né facile”, fa sapere Francesca Nanni sull’eventuale richiesta alla corte d’Appello di Brescia di riformulare la condanna del fidanzato della P - facebook.com facebook