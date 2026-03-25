Il dibattito sulla giustizia si concentra sulla resistenza di alcuni gruppi al cambiamento del sistema. Secondo un’analisi recente, questa opposizione impedisce l’attuazione di aggiornamenti necessari. La discussione si svolge in un clima di tensione tra le parti coinvolte, con proteste e dichiarazioni che evidenziano una forte contrapposizione. La questione rimane aperta senza una soluzione immediata all’orizzonte.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Giustizia, l’analisi di Lucia Cherici: “Il fronte del No blocca l’adeguamento del sistema. Prevale una scelta conservatrice su una riforma di coerenza e modernizzazione. L’esito del referendum sulla riforma della giustizia consegna un’immagine dell’Italia a due velocità. Se a livello nazionale ha prevalso la scelta della continuità, i dati provenienti da Veneto (58%), Friuli-Venezia Giulia (54,5%) e Lombardia (53,6%) testimoniano una volontà di rinnovamento chiara e strutturata che non può essere ignorata. "Il risultato complessivo desta rammarico per quella che consideriamo un'opportunità di modernizzazione mancata," dichiara l’Avv. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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SI'-SEPARA Grazie al Comitato SI'-SEPARA per l'invito che ho colto con grande piacere. Grazie a Lucia Cherici per l'impegno e la competenza che ha messo a disposizione della Citta' di Arezzo per alzare il livello di consapevolezza. Conoscere per scegliere, - facebook.com facebook