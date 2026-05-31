Nelle suole delle scarpe e sui tappetini dell’auto di Alberto Stasi non c’erano tracce di sangue. Questo è l’elemento che, secondo il genetista Giorgio Portera, lascia dubbi sulla colpevolezza per il delitto di Garlasco dell’allora fidanzato di Chiara Poggi. Se fosse stato nella villetta al momento dell’omicidio, difficilmente sarebbe riuscito a pulire perfettamente le calzature indossate. La tesi sulla traccia a V Intervistato da Il Giorno, il genetista forense Giorgio Portera, ex ufficiale del Ris di Parma, ha sottolineato che “La traccia a V non ha la forma di un’orma di scarpa, richiama solo una minima parte di una suola simile alla Lacoste”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, genetista forense smonta la traccia a V: "Non è riconducibile con certezza alle scarpe di Stasi"

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