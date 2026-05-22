In un'intervista televisiva, i genitori di Andrea Sempio, il nuovo indagato nel caso di Garlasco, hanno commentato la vicenda. Il padre ha ripetuto di non poter affermare con certezza che il figlio sia colpevole, mentre la madre ha preferito non esprimersi in modo diretto sulle accuse. La famiglia Sempio continua a mantenere un atteggiamento di riserbo, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle proprie posizioni o sulle eventuali prove a loro favore. La discussione pubblica sulla vicenda rimane aperta.

Sul delitto di Garlasco, tornano a parlare in tv i genitori del nuovo indagato, Andrea Sempio. Il padre, Giuseppe, insiste sull’innocenza del figlio. “Mio figlio è innocente, non ha fatto questo omicidio. Quel giorno era con me, questa cosa è stata detta, ridetta e scritta”. Sempio lo dice in una intervista a Quarto Grado, anticipata da Dentro la notizia, in onda su Canale 5. “Per me questa cosa qua, per così tanti anni diventa una cosa persecutiva che cerca di sgretolarti. Io personalmente sento che è una vigliaccata”, afferma. In merito al filone di indagine sulla corruzione, Giuseppe Sempio sottolinea: “ Io sono concentrato su mio figlio. Mio figlio è innocente e non ha ucciso Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, la madre di Sempio: “Non posso dire con certezza che Stasi sia colpevole”

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Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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