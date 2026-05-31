A Garlasco si svolge RisoMania, con showcooking e sfide culinarie dedicate al riso. Durante l’evento, vengono presentate dimostrazioni di cucina fusion e competizioni tra le diverse Pro Loco. Le prove prevedono la preparazione di risotti con tecniche e ingredienti innovativi. Non sono stati comunicati i nomi dei vincitori delle sfide. L’evento si svolge nel centro cittadino e coinvolge appassionati di cucina e cittadini.

? Punti chiave Come cambierà il gusto del risotto con lo showcooking fusion?. Chi vincerà la sfida culinaria tra le varie Pro Loco?. Quali varietà di riso verranno abbinate ai piatti giapponesi?. Come può l'evento sostenere economicamente i piccoli produttori locali?.? In Breve Programma 6-7 giugno include showcooking di Rubina Rovini e sfida fusion giapponese.. Competizioni tra Pro Loco e ristoratori prevedono elezione di Miss Mondina domenica.. Evento valorizza 80mila ettari di risaie tra varietà Carnaroli, Arborio e Centauro.. Musica e balli coinvolgono la comunità con set dei Marphill e Hecklers.. Garlasco si prepara alla seconda edizione di RisoMania tra il 6 e il 7 giugno con showcooking e sfide tra le Pro Loco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco celebra il riso: sfide culinarie e showcooking a RisoMania

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