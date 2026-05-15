A Cagliari, un evento ha visto giovani chef preparare piatti a base di riso in piazza, coinvolgendo studenti in un servizio professionale. Durante l’iniziativa, sono stati utilizzati ingredienti locali come ortaggi e spezie tipiche della zona, che hanno contribuito a trasformare il riso in un simbolo della tradizione territoriale. La manifestazione ha coinvolto diverse figure giovani, che hanno mostrato capacità di gestione e preparazione in un contesto pubblico. La giornata ha rappresentato un’occasione per valorizzare le produzioni locali e le competenze emergenti in cucina.

? Punti chiave Come hanno fatto gli studenti a gestire un servizio professionale in piazza?. Quali ingredienti locali hanno trasformato il riso in un simbolo territoriale?. Chi ha guidato i giovani chef durante la prova pratica a Cagliari?. Perché questo incontro tra scuola e lavoro è cruciale per la tradizione?.? In Breve Oltre 100 persone riunite in piazza San Sepolcro per l'evento organizzato da FIPE.. Cinque studenti dell'Istituto Antonio Gramsci di Monserrato hanno gestito il servizio gastronomico.. Efisio Mameli del marchio Pani e Casu ha supervisionato il menù con asparagi.. Il sindaco Massimo Zedda e l'assessore Carlo Serra hanno partecipato all'iniziativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, il riso celebra la tradizione: giovani chef in piazza

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