Eccellenze culinarie campane | Napoli celebra 20 artigiani del gusto

A Napoli si è tenuta una cerimonia dedicata a venti artigiani del settore alimentare, riconosciuti come eccellenze culinarie della regione. L’evento ha premiato professionisti e produttori locali che si sono distinti per la qualità e la tradizione delle loro creazioni. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di valorizzare le realtà artigianali che operano nel campo gastronomico campano.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 5 maggio, si è tenuta presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli la cerimonia di assegnazione del Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare. Questo prestigioso evento è stato organizzato dal Club delle Eccellenze TerraViva in collaborazione con Casartigiani Napoli. L’iniziativa ha messo in luce 20 realtà imprenditoriali che rappresentano l’eccellenza, la tradizione e l’innovazione del settore agroalimentare campano, confermando l’importanza di questo comparto per l’economia locale e nazionale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Eccellenze culinarie campane: Napoli celebra 20 artigiani del gusto. Notizie correlate Cilento Tastes, dal 1° al 3 maggio a Paestum protagonisti gli artigiani del gustoÈ tutto pronto per Cilento Tastes 2026, in programma dal 1 al 3 maggio: il venerdì start alle 18:00 fino alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24,... Eccellenze del Gusto, proclamati i vincitori del Premio “Stella Ciociara 2025”Si è tenuta negli uffici di Broadway Communications a Frosinone, la cerimonia di premiazione del concorso “Stella Ciociara 2025”. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli celebra l’artigianato alimentare: consegnato al Maschio Angioino il Premio Eccellenze; Le specialità campane incantano il mondo: pizze e prelibatezze protagoniste in Canada; Saporitissimo Napoli 2026: evento a Piazza Dante dal 24 aprile al 3 maggio; La Regione Campania porta l’eccellenza agroalimentare al SIAL Canada con TuttoPizza World - Napoli Village. Eccellenze culinarie campane: Napoli celebra 20 artigiani del gusto.Fabrizio Luongo, segretario di Casartigiani Napoli, ha affermato che la qualità enogastronomica è strettamente connessa al turismo: Il vero Made in Naples nasce dall’incontro tra tradizione e ... napolipiu.com Identità e gusto nel premio Eccellenze campaneIl riconoscimento del club Eccellenze Campane va a chi produce la parte migliore del mady in Italy agroalimentare: dalla pasta artigianale al pane fresco, dai dolci della tradizione al cioccolato camp ... rainews.it Seguici su @foodbest_puglia il portale delle eccellenze culinarie della Puglia! Valorizziamo il cibo, le persone e le storie, dietro ogni prodotto! Sei un’attività che punta sulla qualità Noi di @foodbest_puglia ti aiutiamo a far brillare i tuoi prodotti e il tuo br - facebook.com facebook Il 10 aprile 2026 presso la Camera di Commercio di Cosenza, si terrà il laboratorio dedicato alle eccellenze #enogastronomiche della provincia di Cosenza Partecipa: docs.google.com/ x.com