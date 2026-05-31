Garganodascoprire | la chianca amara di Vieste

Notizia in breve

Un documentario dedicato alla “Chianca Amara” di Vieste ripercorre le storie secolari della città, famosa per le sue viuzze di pietra bianca e il profumo del mare. La produzione mette in evidenza il patrimonio storico e culturale del centro storico, con immagini delle strade e degli angoli più caratteristici. La narrazione si concentra sulla tradizione e sull’identità locale, senza approfondimenti su eventi o protagonisti specifici.