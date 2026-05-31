Garganodascoprire | la chianca amara di Vieste
Un documentario dedicato alla “Chianca Amara” di Vieste ripercorre le storie secolari della città, famosa per le sue viuzze di pietra bianca e il profumo del mare. La produzione mette in evidenza il patrimonio storico e culturale del centro storico, con immagini delle strade e degli angoli più caratteristici. La narrazione si concentra sulla tradizione e sull’identità locale, senza approfondimenti su eventi o protagonisti specifici.
LA "CHIANCA AMARA" (documentario): Vieste, con le sue viuzze di pietra bianca e il profumo del mare che tutto avvolge, custodisce, tra i suoi meravigliosi vicoli, storie secolari. Una di queste rimane viva nella memoria dei locali, grazie a una roccia. Non una qualsiasi, ma la cosiddetta "chianca amara". Riavvolgiamo il nastro della storia e immergiamoci in un periodo in cui le coste italiane erano preda di devastanti incursioni corsare. Un patto tradito e un assedio brutale segnarono per sempre l'anima di questa città. Musica: Romeo "Train of Eternity"; Julian Cassia "Expansive Expansive"; Jan Sanejko "The Brave Ones". - "MIGRAZIONI ‘FORZATE’: UN EPISODIO DI CAPTIVITAS NELLA PUGLIA DEL PRIMO OTTOCENTO", F. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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