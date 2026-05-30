GarganodaScoprire | Siponto alle origini di Manfredonia

Notizia in breve

A Siponto, nel nord della Puglia, sono stati rinvenuti resti archeologici che risalgono all’epoca romana. Durante scavi recenti sono stati trovati frammenti di ceramiche e strutture edilizie che testimoniano la presenza di insediamenti antichi. Il sito archeologico si trova vicino alla costa e rappresenta uno dei principali insediamenti storici della zona. Le scoperte sono state effettuate nel corso di indagini condotte da ricercatori e archeologi locali. Le analisi sui reperti sono ancora in corso.