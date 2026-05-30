GarganodaScoprire | Siponto alle origini di Manfredonia
A Siponto, nel nord della Puglia, sono stati rinvenuti resti archeologici che risalgono all’epoca romana. Durante scavi recenti sono stati trovati frammenti di ceramiche e strutture edilizie che testimoniano la presenza di insediamenti antichi. Il sito archeologico si trova vicino alla costa e rappresenta uno dei principali insediamenti storici della zona. Le scoperte sono state effettuate nel corso di indagini condotte da ricercatori e archeologi locali. Le analisi sui reperti sono ancora in corso.
Prendiamo spunto dal titolo del nutrito articolo apparso sul n. 228, Anno XLIII, novembredicembre 2024 di Archeologia Viva (ancora in edicola), che dedica anche la copertina a Siponto, con l’immagine notturna dell’installazione artistica di Edoardo Tresoldi, presente nel parco archeologico sopra i resti della chiesa paleocristiana collocata di fianco alla splendida Santa Maria Maggiore. L’articolo parla del progetto archeologico che mira a ricostruire la reale dimensione storica e topografica di una città, Siponto, che fra età romana e medioevo dette vita a uno scalo portuale verso l’Oriente e non solo. Viene fatto anche il punto sulla situazione degli scavi recenti e di quanto emerso dal lavoro di recupero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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