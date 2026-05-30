GarganodaScoprire | Siponto alle origini di Manfredonia

Da ilsipontino.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Siponto, nel nord della Puglia, sono stati rinvenuti resti archeologici che risalgono all’epoca romana. Durante scavi recenti sono stati trovati frammenti di ceramiche e strutture edilizie che testimoniano la presenza di insediamenti antichi. Il sito archeologico si trova vicino alla costa e rappresenta uno dei principali insediamenti storici della zona. Le scoperte sono state effettuate nel corso di indagini condotte da ricercatori e archeologi locali. Le analisi sui reperti sono ancora in corso.

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Prendiamo spunto dal titolo del nutrito articolo apparso sul n. 228, Anno XLIII, novembredicembre 2024 di Archeologia Viva (ancora in edicola), che dedica anche la copertina a Siponto, con l’immagine notturna dell’installazione artistica di Edoardo Tresoldi, presente nel parco archeologico sopra i resti della chiesa paleocristiana collocata di fianco alla splendida Santa Maria Maggiore. L’articolo parla del progetto archeologico che mira a ricostruire la reale dimensione storica e topografica di una città, Siponto, che fra età romana e medioevo dette vita a uno scalo portuale verso l’Oriente e non solo. Viene fatto anche il punto sulla situazione degli scavi recenti e di quanto emerso dal lavoro di recupero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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