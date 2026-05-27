Bologna e Venezia hanno raggiunto le semifinali dei playoff Lba 20252026 dopo aver vinto le ultime due partite di gara 5. Con queste vittorie si è completato il quadro delle squadre qualificate alle semifinali. Le altre due semifinaliste sono ancora da definire. Le gare di ritorno si sono concluse con vittorie decisive per entrambe le squadre. Ora si attendono le sfide successive per determinare le finaliste della competizione.

Dopo le ultime due partite di gara 5 dei playoff Lba 20253026, si è completato il quadro delle semifinali. Bologna e Brescia raggiungono Milano e Brescia battendo rispettivamente Trento(106-95) e Derthona(89-83). GARA 5 PLAYOFF LBA 20252026: BOLOGNA-TRENTO 106-95 La Virtus riesce a raggiungere la semifinale dopo aver rischiato l’eliminazione nella precedente gara. Regna l’equilibrio fin dalle prime battute e prosegue fino all’intervallo lungo dove i felsinei mettono il muso avanti seppur di tre punti(58-55). Nel terzo quarto Trento rientra alla grande grazie ad un parziale di 24-18. La spallata decisiva di Bologna arriva proprio negli ultimi dieci minuti: 30 punti segnati e solamente 16 subiti per chiudere con il definitivo 106-95 che vale il 3-2 nella serie e la semifinale playoff contro Venezia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Gara 5 playoff Lba 2025/2026: Bologna e Venezia volano in semifinale

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G1 Quarti di Finale Playoff 2025/26: Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona - HIGHLIGHTS

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