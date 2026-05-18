Nella prima giornata dei playoff della stagione 202526 della Lega Basket Serie A, Bologna e Venezia hanno ottenuto vittorie decisive contro Trento e Tortona. Bologna ha concluso la partita con un punteggio di 101-87, mentre Venezia ha superato Tortona con 89-82. Le altre due sfide si sono concluse con risultati in linea con le previsioni, senza sorprese o variazioni rispetto alle aspettative iniziali. Le gare si sono disputate senza variazioni di risultato rispetto alle pronostiche.

Nessuna sorpresa negli altri due match di gara 1 playoff Lba 202526, dove Bologna e Venezia non tradiscono le attese, battendo rispettivamente Trento(101-87), e Tortona(89-82). GARA 1 PLAYOFF LBA 202526: BOLOGNA-TRENTO 101-87 Le V nere indirizzano subito il match con 23 punti di vantaggio all’intervallo lungo, prima di completare il discorso nel quarto conclusivo in seguito al 14-14 del terzo periodo. I 15 punti di Bayehe non sono abbastanza per permettere a Trento di rimanere a galla. VENEZIA-TORTONA 89-82 Il match è stato molto equilibrato tanto da fare la differenza per I lagunari Cole, autore di 20 punti, e Parks(19 punti). Gli ospiti ci provano con i 20 punti di Hubb, ma il -15 di inizio ripresa è complicato da colmare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Gara 1 playoff Lba 2025/26: Bologna e Venezia non sbagliano, battute Trento e Tortona

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